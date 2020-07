João Henriques, treinador do Santa Clara, em declarações na flash interview da Sport TV+, após a derrota por 1-0 frente ao Sporting, em Alvalade, em jogo da 31.ª jornada da Liga:



«Houve um remate enquadrado que deu golo. A equipa esteve sempre organizada, a fechar bem os espaços e a dificultar o que o Sporting gosta de fazer. Não fomos tão assertivos no último terço, o que faria com que pudéssemos causar mais perigo. Foi a única situação em que não estivemos tão à altura como temos estado. No resultado final não vi essa diferença. Permitimos ao Sporting ter mais bola, jogar mais no meio-campo ofensivo, mas foi consentido para chegarmos à frente em transição. Foi como iniciei: houve uma oportunidade clara que deu golo. A eficácia ditou o resultado final.»



[Preocupado pelo 3.º jogo seguido sem marcar?]:

«Preocupados não. Foi um jogo em que nesse aspeto nenhuma das equipas conseguiu: criar situações de golo. Estamos confiantes para os nossos próximos três jogos de forma a conseguirmos o segundo objetivo. O primeiro foi ontem conseguido e com muito mérito: mais um ano do Santa Clara na Liga. Esse é o grande destaque. Foi um época muito bem conseguida, mas queremos terminar com chave de ouro. São nove pontos e queremos conquistá-los.

Tal como conseguidos pontuar várias jornadas seguidas, estamos conscientes de que a equipa sofre do confinamento e de estar aqui na unidade hoteleira. Hoje demos boa resposta relativamente ao equilíbrio do jogo e vamos continuar focados. Jogamos na Cidade do Futebol com o Desp. Aves e vamos estar à procura de ultrapassar os 42 pontos. Há nove pontos em disputa e estamos confiantes do que vamos fazer.»