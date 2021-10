O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou esta sexta-feira que o futebolista João Mário, atualmente no Benfica, não teria nos leões a influência e o estatuto que está a ter no clube encarnado em 2021/2022.

Questionado sobre se seria importante ter um jogador com a experiência de João Mário esta temporada, na qual o clube está na Liga dos Campeões, Amorim elogiou outro médio que tem, Matheus Nunes, dizendo que já tinha falado com João Mário sobre qual poderia ser o seu estatuto e papel no Sporting.

«Não tenho visto as exibições do rival, tenho visto o Matheus Nunes, que está na seleção, é um grande ativo do Sporting, teve um crescimento enorme. O João Mário não teria aqui a influência que tem no Benfica nem o estatuto que tem no Benfica, não o teria aqui e ele sabia, já falámos sobre isso. Estou contente com os meus jogadores, não trocaria nenhum médio por outro, volto a dizer. Mesmo com duas derrotas. Acho que toda a gente está bem onde está, cada um foi para o sítio certo, onde deve estar, portanto quando assim é ficamos todos contentes», disse, na antevisão à deslocação a Arouca, para a oitava jornada da I Liga.

Matheus Nunes está de facto a valorizar-se e acabou de ser convocado para a Seleção Nacional em detrimento de um convite para representar o Brasil, mas nesse capítulo, Ruben Amorim garante que não teve qualquer influência.

«Nenhuma. Foi uma decisão completamente pessoal. Para nós seria indiferente. Falei com ele porque ele gosta de ouvir as pessoas e pede-me conselhos. Dei-lhe a minha opinião, mas não lhe disse o que faria, disse-lhe para pensa no que seria o melhor para ele. Ele é muito ligado à mãe, ao padrinho, fizeram a decisão deles», contou ainda.

O Arouca-Sporting joga-se a partir das 20h30 de sábado.