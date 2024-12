João Pereira, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Gil Vicente:

«Ao contrário dos jogos passado, não tivemos uma entrada muito forte. Tivemos muita bola, controlo absoluto, mas não criámos ocasiões de golo. Na segunda parte, com a entrada do Matheus Reis, ajustamos a pressão, criámos mais oportunidades, do Trincão, do Harder, do Geny, mas está a faltar o último detalhe, o último passe, o último remate, é o que está a faltar. Fizemos um jogo muito bom defensivamente, não demos oportunidades, mas temos de fazer golos.

[Quem é o culpado por este estado das coisas?] O que se passa é que voltamos a controlar o jogo e se marcámos um golo, o jogo mudava. A verdade é que eu olho e continuamos a melhorar defensivamente e temos de melhorar no ataque. Não estamos a criar muitas oportunidades e as que criámos não estamos a definir da melhor forma. Não estou aqui para arranjar desculpas, mas sim soluções. A culpa não é para atribuir a ninguém, o responsável máximo sou eu.

[este jogo vai interferir no clássico?] É um jogo que vamos ter em casa, é um jogo que vamos querer e entrar para ganhar. Depois de duas vitórias, queríamos muito esta terceira, fizemos mais do que suficiente para ganhar, não me lembro de uma oportunidade do Gil Vicente, mas nós é que temos de ser melhores.

[Um mês depois, tem três vitórias, um empate e quatro derrotas] Combatemos isso com o tempo, com treino, vamos ter um período para descansar, vai fazer bem aos jogadores para passar tempo com a família e desligar um pouco. Eles passaram muito nos últimos tempos e eles foram uns guerreiros porque tentam ganhar todos os jogos.

[conversa com André Narciso] Fui apenas perguntar sobre um lance que deu um golo nosso e acaba por nem ser falta.

[empate pode significar a perda da liderança e contestação dos adeptos] Eu compreendo a contestação dos adeptos. Apoiaram o jogo todo e no final estão livres para se pronunciarem como quiserem. Eles fazem o seu trabalho e nós não retribuímos com uma vitória».