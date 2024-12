Declarações de João Pereira, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-1) frente ao Moreirense, a terceira consecutiva:

[Ruben Amorim mais fantasma do que outra coisa, porque acaba sempre por haver comparações?] «O Ruben Amorim ajudou muito o Sporting e estes jogadores. Não é fantasma nenhum, não sou treinador que acredita em fantasmas. Não foi o Ruben que levantou a bola para a barra. Hoje tivemos tranquilidade, tentámos jogar, não me lembro de um remate do Moreirense na segunda parte, poucas vezes passaram do meio campo. Tivemos tudo mais, menos golos. Não acredito em fantasmas».