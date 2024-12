Declarações de João Pereira, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-1) frente ao Moreirense, a terceira consecutiva:

[Há quinze dias o Sporting ganhava e goleava. O que está diferente?] «São fases em que se entrava a perder e dava-se a volta, com confiança e qualidade. Hoje fomos mais equipa, mostrámos mais futebol, forçámos. A bola não entrou. Temos que fazer mais, só criando mais é que vamos fazer golos. Estivemos melhor do que com o Santa Clara, que é o jogo com o qual posso comprar, fomos prejudicados com os dois golos sofridos»

[Continua a ter confiança?] «Sei que e difícil concordar, depois de mais uma derrota, mas depois do que vi os jogadores fazerem no jogo, e a tendência é melhorar, sinto que há confiança e as coisas vão mudar. Quando a bola deixar de bater no poste e começarem a entrar vai ser o clique».