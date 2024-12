O Sporting deve anunciar nas próximas horas a saída de João Pereira do comando técnico da sua equipa principal de futebol.

O treinador que sucedeu a Ruben Amorim não resistiu aos maus resultados e, depois de ser, mais uma vez, contestado pelos adeptos após o empate a zero em Barcelos, acabará por ver terminado o seu mandato.

João Pereira chegou ao comando do Sporting há um mês e meio, a onze de novembro, na sequência da saída de Ruben Amorim para o Manchester United.

O Sporting era, na altura, líder isolado do campeonato, mas, com o novo treinador, somou apenas quatro pontos em 12 possíveis. Já foi apanhado pelo FC Porto e, esta noite, pode ver o Benfica assumir o comando da prova.

Ao que o Maisfutebol apurou, a administração da SAD leonina decidiu que seria melhor mudar de treinador antes do encontro com o Benfica, preferindo correr o risco de um novo treinador se estrear com uma derrota, do que, eventualmente, perder o dérbi ainda com João Pereira.

Por um lado, a SAD liderada por Frederico Varandas entende que uma eventual derrota com o Benfica, ainda com João Pereira, causaria um desgaste muito maior no clube; por outro, espera que haja um outro ambiente no próprio dérbi com a entrada de outro treinador.

O plantel do Sporting regressa aos treinos na quinta-feira, dia 26, depois de três dias de folga. O objetivo da SAD leonina é já ter um novo treinador a orientar a equipa nesse dia, a preparar o jogo com o Benfica, marcado para domingo, dia 29.

Rui Borges apontado à sucessão

O atual treinador do Vitória de Guimarães (que esta segunda-feira defronta o Nacional da Madeira) é apontado como o favorito para suceder a João Pereira.

Rui Borges, de 43 anos, assumiu o comando do Vitória esta época, depois de ter orientado com sucesso o Moreirense na temporada passada.

O Vitória é sexto classificado na Liga e apurou-se para os oitavos de final da Liga Conferência sem qualquer derrota na prova.