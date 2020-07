Rúben Amorim, comentou após a vitória sobre o Gil Vicente a estreia de mais dois jogadores da formação do clube: Tiago Tomás e Joelson.

«O Joelson é um miúdo muito competitivo, mas temos de dar-lhe tempo. Não sei o que esperar, mas sei que tenho um jogador com muita qualidade e muito competitivo. Vai ter de sofrer o que não sofreu na formação, porque como era muito forte nos escalões em que jogava, era sempre ele a decidir. E aqui tem de se entrosar com a equipa e está com alguma dificuldade nesse aspeto.

«Isto é o trabalho deles e da formação, que trabalhou bem os jogadores. Eles precisam de tirar a estreia do corpo e vão evoluir com os jogos.

Não sei que tempo de jogo é que vão ter, mas também temos jogadores experientes que os ajudam nesta fase. E que os resultados também ajudam a que se sintam mais confortáveis.

E como disse: dão tudo. Enquanto derem tudo, vão ter tudo do treinador.

[Tiago Tomás e Joelson jogaram com o nome de Ronaldo e Yazalde]

«É importante para os jogadores terem contacto com história do clube. Eles são tão jovens que nem sei se viram o Ronaldo a jogar no Sporting. É importante para conhecerem o clube e começar a ter essa noção. Eu cresci com um Sporting muito mais forte, que ganhava muitos títulos e era muito forte. E eles têm de começar a ter noção do clube em que estão. É também uma forma de deixar as lendas do clube satisfeitas, porque não nos esquecemos deles.»