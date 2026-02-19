O Sporting foi multado num total de 5 302 euros pelo jogo do passado domingo ante o Famalicão, tendo o adjunto do treinador Rui Borges, o ex-futebolista Luís Neto, sido também multado.

Das multas ao Sporting, 1.910 euros foram por comportamento incorreto do público associado à utilização de pirotecnia, 1.275 euros por entrada e permanência de objetos não autorizados (pirotecnia) e 1.275 euros por acesso e permanência, à zona técnica, de Luís Neto, desde os 60 minutos até final do jogo (mais precisamente nas escadas de acesso ao relvado). Isto «apesar de ter sido alertado pelo Delegado da Liga que não podia estar naquele local e que se devia retirar», conforme é referido no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Pelo mesmo motivo, o próprio Luís Neto foi multado em 2.550 euros.

Os restantes 842 euros foram também devido ao público, por insultos à Liga, com o cântico já habitual em vários estádios, por adeptos de vários clubes: «Oh eh oh, horários indecentes…», é referido no mapa de castigos.

O Famalicão foi multado em 840 euros, por atraso de quatro minutos para a segunda parte do jogo.