Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 2-0 com o Sporting, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

«Primeira parte com entrada forte do Sporting, conquistou situações de perigo por cantos. Ainda fomos controlando, a partir dos 10-15 minutos o jogo ficou minimamente controlado. Estrategicamente acho que aí estivemos num bom nível, com boa capacidade pressionante. E acho que o empate ao intervalo acaba por ser ajustado.»

«No início da segunda parte é desbloqueado o jogo. E é difícil: toda a gente sabe o que poderia acontecer, preparámos o melhor que conseguimos, mas ainda assim é muito difícil defender aquela bola, o Coates nos cantos. E é um golo importante porque desbloqueia. Tivemos uma boa reação após o golo, até aos 70 minutos, quando sofremos o segundo. Acho que aí sentimos animicamente o peso desse segundo golo e perdemos um pouco da nossa organização, referências de pressão. Não conseguimos um golo que nos pudesse trazer de volta ao jogo.»

«Havia dois pontos fundamentais, quando falei na minha ideia de preparação do jogo. Passava por ser bastante pressionante em dois momentos: pontapé de baliza do Sporting e naquela organização defensiva, a construção a três, fazermos uma pressão alta com os extremos a saltar nos centrais. Na primeira parte, na maior parte das situações, conseguimos com algum sucesso. Na segunda, acontece mais isto depois de estar a perder 2-0. Entre o primeiro e o segundo golo conseguimos ser nós a ter controlo e algum domínio, a partir do segundo golo foi visível que foi mais difícil.»

[Substituições e paragem:] «O Jorge [Silva] foi o único por questões físicas, levou uma pancada forte no gémeo. Animicamente, não vejo porque teremos de estar nesse processo de recuperação. Mais do que tudo, aproveitar esta paragem para retomarmos o caminho do que é o Paços. Para mim, culmina hoje o primeiro terço da época, fizemos uma campanha com um volume de jogos grande, uma campanha na Liga Conferência que nos prestigiou, na Taça da Liga e, no campeonato, ainda que aqui e ou ali pudéssemos ter mais algum ponto… temos de continuar a nossa luta e manter o nosso caminho.»