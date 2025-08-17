Liga
José Fontán: «Pensávamos que podíamos fazer um grande jogo como no ano passado»
Jogador do Arouca lamentou a expulsão de Nandín que considera ter condicionado todo o jogo
Declarações de José Fontán, jogador do Arouca, após a derrota por 6-0 frente ao Sporting a contar par aa segunda jornada da Liga:
«O jogo estava mais ou menos, pensávamos que podíamos fazer um grande jogo como no ano passado. Queríamos jogar cara a cara, mas quando ficas com dez jogadores, não vi a repetição do lance [penálti e expulsão de Nandín], no final condiciona muito neste tipo de estádios. Bem, com menos um jogador já é complicado, torna-se ainda mais complicado, e com um resultado adverso... Temos apenas de tentar garantir que nos afeta o menos possível e ganhar o próximo jogo».
