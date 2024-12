Na conferência de imprensa que anteviu o jogo entre Benfica e Sporting, Bruno Lage, técnico das águias desvalorizou o facto de o Sporting ter perdido a vantagem que tinha na frente do campeonato e acredita que os leões continuam a ser uma equipa forte.

«O importante foi o que fizemos até aqui. Gosto de desafios. Sinto o Sporting forte, e quero é jogar contra equipas fortes. É o que os jogadores gostam e querem. Sentem ligeiramente a diferença antes destes desafios. Vamos defrontar uma grande equipa, um grande treinador, e estamos fortes para isso. Queremos que o jogo chegue o mais rápido possível.»

«São três pontos, especialmente, nesta altura do campeonato, que são importantes para nós e para o Sporting.»

Sobre a importância que este jogo terá na classificação, Lage reiterou a mensagem que já tem vindo a passar nas últimas conferências e pretende que o objetivo do Benfica seja para além do Natal, estar em primeiro «na passagem de ano, mas a festa mais importante é a do final».