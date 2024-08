Depois da vitória sobre o Rio Ave na ronda inaugural, o Sporting visita o Nacional da Madeira na segunda jornada da Liga, este sábado, a partir das 18h00.

O capitão Morten Hjulmand lesionou-se e vai falhar a partida, o que obriga Ruben Amorim a mexer no meio-campo, com Daniel Bragança a espreitar um lugar no onze. De resto, o técnico leonino, que convocou o jovem avançado Gabriel Silva, não deverá fazer muitas mexidas face ao último onze que apresentou.

O mesmo cenário aplica-se a Tiago Margarido, com a grande dúvida a colocar-se sobre a lateral-direita. O brasileiro Garcia foi titular na primeira jornada, mas João Aurélio já está de volta às opções.

Na galeria associada pode conferir os onzes prováveis para este jogo.

Siga o Nacional-Sporting AO MINUTO no Maisfutebol.