Em 14 encontros, entre Liga e Taças, Sérgio Conceição levou a melhor sobre Ruben Amorim por seis ocasiões . Sempre ao leme do FC Porto, o técnico mediu forças com Amorim quando este orientava o Sp. Braga e o Sporting. Apesar da vantagem de Conceição, os primeiros capítulos foram favoráveis a Amorim.

Em janeiro de 2020, o Sp. Braga triunfou para a Liga, no Dragão (1-2), graças aos golos de Fransérgio e Paulinho. Nesse encontro, os dragões desperdiçaram dois penáltis. Uma semana mais tarde, os «Guerreiros» conquistaram a Taça da Liga, diante dos azuis e brancos, à boleia do golo de Ricardo Horta aos 90+5m (1-0).

Ainda na época 2019/20, Ruben Amorim rumou a Alvalade, perdendo o terceiro «round» com Conceição. No Dragão, Danilo e Marega fizeram os golos e o FC Porto selou o 29.º campeonato, a 15 de julho de 2020.

Na época seguinte, ainda marcada pela Covid-19, Amorim ampliou a vantagem, com uma vitória na final da Taça da Liga (2-1) e dois empates para a Liga (2-2 em Alvalade e 0-0 no Dragão).

Essa temporada ficou marcada pelo campeonato conquistado pelo Sporting, 19 anos depois.

Histórico pós-pandemia

Em 2021/22, os dois jogos do campeonato também acabaram empatados (1-1 em Alvalade e 2-2 no Dragão), com os portistas a imporem-se nas meias-finais da Taça de Portugal, com vitórias por 1-2 e 1-0.

Assim, o confronto entre Amorim e Conceição ficou igualado a três vitórias. Mas, o nó pouco durou, com o técnico portista a garantir vantagem, com mais três triunfos na época seguinte (22/23).

Os dragões venceram por 3-0 na 3.ª ronda da Liga, por 2-0 na final da Taça da Liga, e por 1-2 na segunda volta do campeonato, em Alvalade.

Na presente temporada, em dezembro, o Sporting levou a melhor na 14.ª jornada. Em Alvalade, Gyökeres, aos 11m, e Pote, à hora de jogo, selaram o triunfo dos leões, por 2-0. No arranque da segunda parte, aos 51m, Pepe foi expulso.

O triunfo permitiu a Amorim travar a série de cinco derrotas consecutivas, e oito jogos sem ganhar, face a Conceição.

No total, o treinador do FC Porto venceu por seis ocasiões, Amorim noutras quatro, num duelo que conta com quatro empates.

Além da partida agendada para a noite de domingo, dragões e leões medirão forças na final da Taça de Portugal, no Jamor.

Conceição e o Sporting

Sérgio Conceição – entre passagens por Olhanense, Académica, Sp. de Braga e Vitória de Guimarães – venceu frente ao Sporting por 10 ocasiões, anotando ainda 13 empates e sete derrotas, em 30 partidas.

Pelo FC Porto, o treinador conseguiu 10 vitórias, além de nove empates e três derrotas, com 28 golos marcados e 18 sofridos.