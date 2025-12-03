António Nobre vai apitar o dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting, da 13.ª jornada da Liga, informou o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da AF Leiria vai dirigir pela primeira vez um duelo entre águias e leões.



O juiz, de 37 anos, vai ter como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira enquanto o quarto árbitro é Miguel Nogueira. Por sua vez, Rui Costa vai exercer funções de VAR.



Por sua vez, Luís Godinho vai estar no Estádio João Cardoso para arbitrar o duelo entre entre Tondela e FC Porto. Rui Teixeira e Pedro Mota serão os assistentes, já Luís Ferreira vai estar na Cidade do Futebol, no VAR.

Confira aqui todas as nomeações para a 13.ª jornada da I Liga:

Benfica-Sporting



Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Rui Costa

AVAR: Paulo Brás

Santa Clara-Casa Pia



Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Rúben Silva e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Casegas

AVAR: Márcio Azevedo

AVS-Rio Ave



Árbitro: José Bessa

Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nelson Cunha

Famalicão-Sp. Braga



Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Estoril-Moreirense



Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Vasco Santos

AVAR: José Pereira

Estrela-Arouca



Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Carlos Campos

Alverca-Nacional



Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

Tondela-Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Vitória SC-Gil Vicente FC

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: João Martins e João Macedo

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

(Artigo atualizado às 14h53)