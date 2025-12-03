Liga: António Nobre apita o Benfica-Sporting da 13.ª jornada
António Nobre vai apitar o dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting, da 13.ª jornada da Liga, informou o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
O árbitro da AF Leiria vai dirigir pela primeira vez um duelo entre águias e leões.
O juiz, de 37 anos, vai ter como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira enquanto o quarto árbitro é Miguel Nogueira. Por sua vez, Rui Costa vai exercer funções de VAR.
Por sua vez, Luís Godinho vai estar no Estádio João Cardoso para arbitrar o duelo entre entre Tondela e FC Porto. Rui Teixeira e Pedro Mota serão os assistentes, já Luís Ferreira vai estar na Cidade do Futebol, no VAR.
Confira aqui todas as nomeações para a 13.ª jornada da I Liga:
Benfica-Sporting
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Rui Costa
AVAR: Paulo Brás
Santa Clara-Casa Pia
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Rúben Silva e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: João Casegas
AVAR: Márcio Azevedo
AVS-Rio Ave
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nelson Cunha
Famalicão-Sp. Braga
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Márcio Torres
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
Estoril-Moreirense
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Vasco Santos
AVAR: José Pereira
Estrela-Arouca
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Carlos Campos
Alverca-Nacional
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
Tondela-Porto
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Vitória SC-Gil Vicente FC
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: João Martins e João Macedo
4.º árbitro: Carlos Macedo
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
(Artigo atualizado às 14h53)