A Liga divulgou, na tarde desta quinta-feira, os horários para os jogos da 17.ª e 18.ª jornadas da I Liga.

A 17.ª jornada, que antecede a final four da Taça da Liga, arranca com o Arouca-Portimonense e com o Sporting-Vizela, na sexta-feira, dia 20 de janeiro. Desta forma, Arouca e Sporting, que se defrontam na terça-feira, dia 24, na primeira meia-final da Taça da Liga, ficam com quatro dias de intervalo entre os jogos em questão.

No sábado, 21 de janeiro, há mais três jogos, num dia em que o Benfica joga nos Açores e o FC Porto em Guimarães, além da deslocação do Sp. Braga a Paços de Ferreira. Recorde-se que o FC Porto joga, entre as jornadas 17 e 18, a meia-final da Taça da Liga, dia 25 de janeiro (quarta-feira), frente ao Académico de Viseu.

No domingo, dia 22, há mais três jogos e a ronda fecha na segunda-feira, dia 23, com um jogo.

Jornada 17

Sexta-feira, 20 de janeiro

Arouca – Portimonense, 19h00 – Sport TV

Sporting – Vizela, 21h15 – Sport TV

Sábado, 21 de janeiro

P. Ferreira – SC Braga, 15h30 – Sport TV

Santa Clara – Benfica, 17h00 (Açores) / 18h00 (Portugal Continental) – Sport TV

V. Guimarães – FC Porto, 20h30 – Sport TV

Domingo, 22 de janeiro

Marítimo – Estoril Praia, 15h30 – Sport TV

Casa Pia – Gil Vicente, 18h00 – Sport TV

Famalicão – Rio Ave, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 23 janeiro

Boavista – Desp. Chaves, 20h15 – Sport TV

Já a jornada 18 joga-se entre domingo, 29 de janeiro, e quarta-feira, 1 de fevereiro, não estando previstos jogos para terça-feira, dia 31. Ainda assim, e devido à "final four" da Taça da Liga, o Arouca-Benfica, o Marítimo-FC Porto e o Sporting-Sp. Braga, agendados para quarta-feira, 1 de fevereiro, ainda estão «sujeitos a alteração», segundo a Liga. O mesmo acontece com o Famalicão-Estoril, nesta altura agendado para domingo, dia 29.

Jornada 18

Domingo, 29 de janeiro

Casa Pia – Santa Clara, 15h30 – Sport TV

Vizela – Rio Ave, 15h30 – Sport TV

Boavista – Portimonense, 18h00 – Sport TV

Famalicão – Estoril Praia, 20h30 – Sport TV*

Segunda-feira, 30 de janeiro

P. Ferreira – Gil Vicente, 19h00 – Sport TV

V. Guimarães – Desp. Chaves, 21h15 – Sport TV

Quarta-feira, 1 de fevereiro

Marítimo – FC Porto, 19h00 – Sport TV*

Sporting – SC Braga, 21h15 – Sport TV*

Arouca – Benfica, 21h15 – Sport TV*

* «Jogos sujeitos a alteração», segundo a Liga. Em causa a "final four" da Taça da Liga, disputada de 24 a 29 de janeiro e que conta, da I Liga, com Sporting, FC Porto e Arouca.