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Há 32 min
Liga: Begraoui marca ao FC Porto e aproxima-se de Suárez e Pavlidis
Avançados de Sporting e Benfica não faturaram na 29.ª jornada e marroquino do Estoril soube capitalizar
SS
Avançados de Sporting e Benfica não faturaram na 29.ª jornada e marroquino do Estoril soube capitalizar
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A 29.ª jornada da Liga revelou-se pouco prolífera para os goleadores, uma vez que apenas Begraoui (Estoril) e Pau Víctor (Sp. Braga) marcaram entre os jogadores no top-13. Aproveitando o nulo de Luis Suárez (Sporting) e Pavlidis (Benfica), Begraoui marcou pelo segundo jogo consecutivo, atingindo os 19 golos no campeonato.
Consulte os melhores marcadores da Liga.
24 golos: Luis Suárez (Sporting).
21 golos: Pavlidis (Benfica).
19 golos: Begraoui (Estoril).
15 golos: Zalazar (Sp. Braga).
14 golos: Chuchu Ramírez (Nacional).
13 golos: Samu (FC Porto), Pote (Sporting) e Ricardo Horta (Sp. Braga).
Oito golos: William Gomes (FC Porto), Marezi (Alverca), Trezza (Arouca) e Murilo Souza (Gil Vicente).
Sete golos: Pau Víctor (Sp. Braga).
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