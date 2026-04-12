A 29.ª jornada da Liga revelou-se pouco prolífera para os goleadores, uma vez que apenas Begraoui (Estoril) e Pau Víctor (Sp. Braga) marcaram entre os jogadores no top-13. Aproveitando o nulo de Luis Suárez (Sporting) e Pavlidis (Benfica), Begraoui marcou pelo segundo jogo consecutivo, atingindo os 19 golos no campeonato.

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24 golos: Luis Suárez (Sporting).

21 golos: Pavlidis (Benfica).

19 golos: Begraoui (Estoril).

15 golos: Zalazar (Sp. Braga).

14 golos: Chuchu Ramírez (Nacional).

13 golos: Samu (FC Porto), Pote (Sporting) e Ricardo Horta (Sp. Braga).

Oito golos: William Gomes (FC Porto), Marezi (Alverca), Trezza (Arouca) e Murilo Souza (Gil Vicente).

Sete golos: Pau Víctor (Sp. Braga).