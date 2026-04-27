Fábio Veríssimo foi o árbitro eleito para apitar na receção do Sporting ao Tondela, jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h15 da próxima quarta-feira.

O árbitro de Leiria vai contar com o apoio dos assistentes Hugo Marques e Vasco marques, enquanto Luís Filipe será o quarto árbitro e Bruno Esteves, com o apoio de Catarina Campos, será o VAR de serviço na Cidade do Futebol.

O Sporting terá a oportunidade, em caso de vitória, de alcançar o Benfica na classificação, enquanto o Tondela, no penúltimo lugar, procura somar pontos para fugir à despromoção.

Sporting vende bilhetes a dez euros para a receção ao Tondela
OFICIAL: Liga divulga hora para o adiado Sporting-Tondela