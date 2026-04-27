Liga
Há 2h e 4min
Liga: Fábio Veríssimo apita na receção do Sporting ao Tondela
Jogo em atraso da 26.ª jornada está marcado para as 20h15 de quarta-feira
Fábio Veríssimo foi o árbitro eleito para apitar na receção do Sporting ao Tondela, jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h15 da próxima quarta-feira.
O árbitro de Leiria vai contar com o apoio dos assistentes Hugo Marques e Vasco marques, enquanto Luís Filipe será o quarto árbitro e Bruno Esteves, com o apoio de Catarina Campos, será o VAR de serviço na Cidade do Futebol.
O Sporting terá a oportunidade, em caso de vitória, de alcançar o Benfica na classificação, enquanto o Tondela, no penúltimo lugar, procura somar pontos para fugir à despromoção.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS