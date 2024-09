Terminada a sexta jornada da Liga, é altura para olhar para os jogadores que mais brilharam nos respetivos encontros.

De acordo com o somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da pontuação estatística do SofaScore, o FC Porto garantiu o maior número de presenças neste onze, com destaque para Samu Omorodion.

Na visita ao terreno do V. Guimarães, o avançado espanhol apontou um «bis» e foi essencial para o triunfo por 3-0 sobre a formação vimaranense, com Francisco Moura e Zé Pedro a marcarem também presença nestas escolhas.

Do lado do Sporting, líder invicto do campeonato, Gyökeres foi a grande figura, ao apontar também ele um «bis», na vitória por 3-0 sobre o AVS. Juntamente com o avançado sueco, Morten Hjulmand agarrou também uma vaga, subindo assim para dois, o número de leões presentes neste onze.

Benfica (Di María e Kökcü) e Sp. Braga (Niakaté e Bruma) também estão representados com dois atletas cada, sendo que Tiago Esgaio (Arouca) e Gabriel Batista (Santa Clara) completam os onze melhores da jornada.

Confira aqui a equipa da sexta jornada da Liga: