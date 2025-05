Acabou a Liga 2024/25! O título pertence ao Sporting, após bater o V. Guimarães em casa na última jornada, por 2-0, e agora é altura de balaços finais. Viktor Gyökeres é o máximo goleador, com 39 tentos, bastante longe de Pavlidis e Samu.

Porém, há outra estatística importante que é liderada por um sportinguista - a de assistências. Francisco Trincão jogou em todas as partidas do Sporting na Liga (34) e foi o máximo assistente da competição, com 12 passes para golo.

Logo a seguir surge um extremo do Benfica. Kerem Aktürkoglu fez dez assistências, mais uma do que Viktor Gyökeres, que fecha o pódio com nove passes para golo.

Houve depois quatro jogadores que somaram sete assistências - Bruma (Benfica/Sp. Braga), Vangelis Pavlidis (Benfica), Orkun Kökçü (Benfica) e Francisco Moura (FC Porto).

Em relação ao ano passado, o top-5 é completamente diferente. Em 2023/24, Rafa Silva, Pote, Nuno Santos, Di María e Cristo lideraram a lista.