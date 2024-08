Viktor Gyökeres é o jogador mais pontuado na equipa da terceira jornada da Liga que resulta da combinação das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol presentes no estádio e com as pontuações do parceiro Sofascore.

O goleador sueco do Sporting marcou três golos na goleada ao Farense (5-0), somando um total de 13,8 pontos. No segundo lugar ficou Rodrigo Zalazar, do Sp. Braga, que bisou frente ao Moreirense (3-1).

A equipa é composta pelo guarda-redes do AVS, protagonista no triunfo sobre o Vitória, e conta ainda com o contributo do Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Braga e Santa Clara, todos com dois jogadores cada.