Viktor Gyökeres, do Sporting, foi eleito o melhor jogador do mês de março da Liga. O avançado dos leões já tinha conquistado o prémio de melhor avançado do mês.

O sueco arrecadou 28,89 por cento dos votos dos treinadores e ultrapassou João Moutinho, do Sp. Braga (7,41) e Bruma, do Benfica (6,67).

Em março, Gyökeres marcou sete golos e duas assistências: bis frente ao Estoril (3-1), Casa Pia (3-1) e Estrela (3-0), e um golo e uma assistência contra o Famalicão (3-1).

O jogador do Sporting já tinha sido distinguido em agosto.