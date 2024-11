Terminada a 11.ª jornada da Liga, a lista de melhores marcadores permanece com Gyökeres, do Sporting, no trono. Em todo o caso, o avançado sueco vê Samu, do FC Porto, um golo mais próximo.

Galeno e Aktürkoğlu ficaram em branco no clássico, pelo que ocupam o terceiro e quarto lugar, respetivamente. O internacional turco, do Benfica, segue empatado com Fujimoto (Gil Vicente) e Clayton (Rio Ave).

Nota para o bis de Harder (Sporting) e de Di María (Benfica), dupla que atingiu os três golos na Liga.

Consulte a lista de melhores marcadores da Liga:

16 golos: Viktor Gyökeres (Sporting).

8 golos: Samu e Galeno (FC Porto).

5 golos: Aktürkoğlu (Benfica), Fujimoto (Gil Vicente) e Clayton (Rio Ave).

4 golos: Pedro Gonçalves (Sporting), El Ouzzani (Sp. Braga), Vinícius Lopes (Santa Clara), Cassiano (Casa Pia), Luís Asué (Moreirense) e Kikas (Estrela da Amadora).