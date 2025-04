O triunfo do Benfica sobre o Farense (3-2), no encontro que encerrou a jornada 27 da Liga, contou com a magia de Aktürkoglu, que bisou e assinou uma assistência. Em todo o caso, o internacional turco não superou a nota de Viktor Gyökeres.

Ao fundir as avaliações do Maisfutebol e do SofaScore – o nosso parceiro estatístico – o goleador do Sporting rubricou a nota de 14.1 (5 e 9.1). Na visita à Amadora (0-3), o sueco bisou e assistiu Quenda.

Face à ronda anterior, além de Gyökeres e Aktürkoglu, também Francisco Moura se mantém na equipa da jornada. O ala esquerdo do FC Porto esteve em evidência na visita ao Estoril (1-2), com uma assistência.

Terminada a 27.ª jornada, o destaque entre os postes cai nas mãos de Gabriel Batista, do Santa Clara. A linha defensiva é composta por Aursnes (Benfica), Tchamba (Casa Pia) – que marcou frente ao Rio Ave (2-1) – Eduardo Quaresma (Sporting) e Francisco Moura (FC Porto).

No meio-campo, além de Aktürkoglu, está também Lelo (Casa Pia), que no rubricou duas assistências. O quarteto fica completo com Ricardo Horta e Racic, determinantes no triunfo do Sp. Braga sobre o Arouca (2-1).

Na frente, Gyökeres conta com a companhia de Pablo (Gil Vicente), que cravou um hat-trick na visita ao Boavista (1-3).

Consulte a equipa da jornada 27 da Liga.