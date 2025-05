O empate do Sporting frente ao Benfica permitiu que os leões ficassem mais próximos do título nacional, no entanto, o jogo na Luz não trouxe apenas coisas positivas.

Hjulmand viu o cartão amarelo aos 18 minutos e vai falhar o duelo contra o V. Guimarães na jornada derradeira do campeonato. Quem também não joga em Alvalade a última partida frente aos «conquistadores» é Ricardo Esgaio que foi expulso já no final do encontro diante do Benfica.

De recordar, o Sporting joga frente ao V. Guimarães no próximo fim de semana numa partida que pode valer o bicampeonato e que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.