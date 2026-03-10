Luis Suárez (Sporting) foi eleito o melhor avançado do mês de fevereiro da Liga.

O avançado colombiano recebeu 36,30 por cento dos votos dos treinadores da competição e terminou assim à frente de Ricardo Horta (Sp. Braga), com 17,04 por cento das preferências e Maranhão (Tondela), que recolheu apenas 5,93 por cento das escolhas.

Recorde-se que durante o período em análise, Luis Suárez apontou cinco golos nos quatro jogos realizados pela equipa principal dos leões, tendo apontado um «bis» no triunfo do Sporting sobre o Estoril (3-0) na 24.ª jornada da Liga.