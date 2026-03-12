Liga: Luis Suárez eleito melhor jogador do mês de fevereiro

Luis Suárez foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro na Liga.

O avançado colombiano recolheu 27,41 por cento dos votos dos treinadores da prova, superando assim a concorrência de Rodrigo Zalazar (Sp. Braga), com 17,78 por cento das escolhas e Ricardo Horta (Sp. Braga), que teve 14,81 por cento das preferências.

Esta foi, de resto, a segunda vez na temporada que Luis Suárez recebeu o prémio de jogador do mês, depois do ter vencido também em janeiro. No período em análise, o avançado fez cinco golos em quatro jogos, com destaque para o «bis» ao Estoril, na 24.ª jornada da Liga.