Liga: Maxi Araújo falha próximo jogo do Sporting
Uruguaio viu o nono amarelo na competição
Maxi Araújo, defesa do Sporting, é baixa confirmada para o próximo jogo da Liga dos leões. O uruguaio viu o nono amarelo, este sábado frente ao Sp. Braga, e falhará assim por castigo o próximo jogo dos leões.
O próximo encontro do Sporting no campeonato será com o Alverca, no próximo dia 22 de março, frente ao Alverca, a contar para a 27.ª jornada da Liga. O jogo referente à 26.º jornada – frente ao Tondela – foi adiado. Assim, o defesa é baixa confirmada para os bicampeões nacionais no próximo jogo da Liga.
