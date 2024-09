Fruto do triunfo no «Clássico» em Alvalade, ante o FC Porto, o «onze» da quarta jornada da Liga é dominado pelo Sporting, com quatro participações.

Conjugadas as avaliações do Maisfutebol e do SofaScore – parceiro estatístico – a dupla Gyökeres e Pote está em destaque, com cada jogador a arrecadar um total de 12.2 de valorização.

Em todo o caso, o avançado sueco foi o melhor neste «onze», à boleia de um penálti conquistado e convertido. Ao cabo de quatro jornadas, Gyökeres acumula sete golos.

Quanto ao restante onze, Joel Robles, do Estoril, brilhou no reduto do Boavista, travando as sucessivas investidas das «Panteras». Assim, superou a concorrência de João Gonçalves, do Boavista (7.1), e repete a presença da segunda jornada.

Na defesa, o lateral Zé Carlos, do Gil Vicente, esteve em evidência ante o Sp. Braga. Na ala esquerda, José Gomes, do Nacional, estreia-se na «equipa da jornada», graças à exibição no triunfo sobre o Farense (2-0).

No meio, Paulo Oliveira arrebatou a «concorrência», enquanto Maracás foi destaque frente ao Benfica. O defesa central do Moreirense repete, assim, a presença na jornada inaugural da Liga.

Quanto ao miolo, Geny Catamo (Sporting), autor do segundo golo ante o FC Porto, faz companhia a Hjulmand e Pote. O quarteto fica completo com Luís Silva, outro protagonista no triunfo caseiro do Nacional.

Por fim, no ataque, Gyökeres faz dupla com Clayton, ponta de lança brasileiro do Rio Ave. Na tarde de domingo foi decisivo para derrotar o Arouca (1-0).

Consulte o melhor onze da quarta jornada da Liga, as escolhas de Maisfutebol e SofaScore.