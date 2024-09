A primeira pausa no campeonato revela quatro jornadas com estreias, surpresas, «velhos conhecidos» e desilusões. Conjugadas as avaliações do Maisfutebol e do SofaScore – parceiro estatístico – nas equipas de cada ronda embala Pedro Gonçalves para o topo.

Ainda que conte com tantas presenças quanto Gyökeres (3), o internacional português totaliza 12.7 de valorização média. Além disso, conta com três golos e três assistências.

Importa notar que somente Joel Robles (Estoril), Maracás (Moreirense), Galeno (FC Porto), Pote e Gyökeres (Sporting) arrecadaram várias presenças na «equipa da jornada». Em simultâneo, apenas Galeno igualou a dupla do Sporting no total de presenças (3).

Como tal, o registo apresentado representa a média das exibições destes jogadores, os mais consistentes no campeonato.

O grupo fica completo por Quenda (Sporting) e Mihaj (Famalicão) na defesa. No meio-campo, Zalazar (Sp. Braga), Youssouf (Famalicão) e Fujimoto (Gil Vicente) muniram-se de uma exibição de gala para integrar este onze.

Por fim, na frente, Gabri Martínez, do Sp. Braga, faz companhia a Gyökeres.

Quanto a ausências, Vasco Sousa foi o outro jogador do FC Porto presente na «equipa da jornada», aquando da terceira ronda.

No Benfica, António Silva e Tiago Gouveia surgiram na segunda jornada, enquanto Bah e Kökçü se estrearam nesta distinção há uma semana.

No Sporting, Gonçalo Inácio, Trincão, Hjulmand, Daniel Bragança e Geny Catamo perfilaram nos onzes da segunda, terceira e quarta jornada, mas ficaram de fora.

O campeonato regressará a 13 de setembro (20h15), em Arouca, onde jogará o Sporting.

Na quinta ronda, o Benfica receberá o Santa Clara, a 14 de setembro (20h30), enquanto o FC Porto regressará ao Dragão para medir forças com o Farense, na tarde de 15 de setembro (15h30). Por fim, Sp. Braga e Vitória de Guimarães jogarão nessa noite (20h30).