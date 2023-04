O Sporting-Santa Clara foi o jogo com mais tempo útil da 26.ª jornada da I Liga, com uma percentagem de 67,37 por cento, relativos a 63 minutos e sete segundos, confirmou a Liga esta quinta-feira, na atualização dos dados relativos à última ronda disputada.

O encontro entre leões e açorianos entra diretamente para o quinto lugar da classificação geral.

Com esta colocação entre os jogos com maior percentagem de tempo útil, o Sporting passa a ter cinco dos dez jogos com melhor percentagem.

A equipa comandada por Ruben Amorim é mesmo, por clubes, o primeiro classificado quanto ao tempo útil de jogo em 26 jornadas, com a melhor percentagem (59,4 por cento) e a melhor média de tempo útil por jogo (58 minutos e 11 segundos). Neste pódio, surge o Benfica em segundo lugar (percentagem de 58,94 por cento e média de tempo útil por jogo de 57 minutos e 22 segundos) e o Casa Pia em terceiro (percentagem de 57,75 e média de tempo útil por jogo de 56 minutos e 57 segundos).

Veja, na galeria associada, os dez jogos com maior percentagem de tempo útil de jogo até à 26.ª jornada.