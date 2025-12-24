A Liga divulgou, na manhã desta quarta-feira, os horários para as duas primeiras jornadas da segunda volta, a 18.ª e 19.ª.

A ronda 18 arranca em Alvalade, com o Sporting-Casa Pia, na sexta-feira, dia 16, na semana seguinte à «final four» da Taça da Liga. No sábado há mais quatro jogos, num dia que fecha com a visita do Benfica a Vila do Conde. No domingo há mais três jogos, com o Vitória-FC Porto a fechar o dia, antes de o Estrela-Estoril fechar a ronda, na segunda-feira, dia 19.

A 19.ª jornada começa na sexta-feira, dia 23, com o Casa Pia-AVS. No sábado, dia 27, há três encontros, entre eles o Arouca-Sporting. No domingo, dia 25, há quatro jogos, um deles o duelo Estrela-Benfica, com o fecho da jornada a ficar marcado para segunda-feira, dia 26, com o FC Porto-Gil Vicente.

Jornada 18

Sexta-feira, 16 de janeiro

Sporting CP – Casa Pia AC, 20h15 – SportTV

Sábado, 17 de janeiro

Gil Vicente FC – CD Nacional, 15h30 – SportTV

AFS – FC Arouca, 18h00 – SportTV

FC Alverca – Moreirense FC, 18h00 – SportTV

Rio Ave FC – SL Benfica, 20h30 - SportTV

Domingo, 18 de janeiro

Santa Clara – FC Famalicão, 15h30 – SportTV

CD Tondela – SC Braga, 18h00 – SportTV

Vitória SC – FC Porto, 20h30 - SportTV

Segunda-feira, 19 de janeiro

Estrela Amadora – Estoril Praia, 20h15 – SportTV

Jornada 19

Sexta-feira, 23 de janeiro

Casa Pia AC – AFS, 20h15 – SportTV

Sábado, 24 de janeiro

Moreirense FC – Santa Clara, 15h30 – TVI

FC Arouca – Sporting CP, 18h00 – SportTV

Estoril Praia – Vitória SC, 20h30 – SportTV

Domingo, 25 de janeiro

CD Nacional – Rio Ave FC, 15h30 – SportTV

FC Famalicão – CD Tondela, 18h00 – SportTV

SL Benfica – Estrela Amadora, 18h00 – BTV

SC Braga – FC Alverca, 20h30 – SportTV