Liga: os horários das duas primeiras jornadas da segunda volta
Dias e horários para as duas últimas jornadas de janeiro já são conhecidos
A Liga divulgou, na manhã desta quarta-feira, os horários para as duas primeiras jornadas da segunda volta, a 18.ª e 19.ª.
A ronda 18 arranca em Alvalade, com o Sporting-Casa Pia, na sexta-feira, dia 16, na semana seguinte à «final four» da Taça da Liga. No sábado há mais quatro jogos, num dia que fecha com a visita do Benfica a Vila do Conde. No domingo há mais três jogos, com o Vitória-FC Porto a fechar o dia, antes de o Estrela-Estoril fechar a ronda, na segunda-feira, dia 19.
A 19.ª jornada começa na sexta-feira, dia 23, com o Casa Pia-AVS. No sábado, dia 27, há três encontros, entre eles o Arouca-Sporting. No domingo, dia 25, há quatro jogos, um deles o duelo Estrela-Benfica, com o fecho da jornada a ficar marcado para segunda-feira, dia 26, com o FC Porto-Gil Vicente.
Jornada 18
Sexta-feira, 16 de janeiro
Sporting CP – Casa Pia AC, 20h15 – SportTV
Sábado, 17 de janeiro
Gil Vicente FC – CD Nacional, 15h30 – SportTV
AFS – FC Arouca, 18h00 – SportTV
FC Alverca – Moreirense FC, 18h00 – SportTV
Rio Ave FC – SL Benfica, 20h30 - SportTV
Domingo, 18 de janeiro
Santa Clara – FC Famalicão, 15h30 – SportTV
CD Tondela – SC Braga, 18h00 – SportTV
Vitória SC – FC Porto, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 19 de janeiro
Estrela Amadora – Estoril Praia, 20h15 – SportTV
Jornada 19
Sexta-feira, 23 de janeiro
Casa Pia AC – AFS, 20h15 – SportTV
Sábado, 24 de janeiro
Moreirense FC – Santa Clara, 15h30 – TVI
FC Arouca – Sporting CP, 18h00 – SportTV
Estoril Praia – Vitória SC, 20h30 – SportTV
Domingo, 25 de janeiro
CD Nacional – Rio Ave FC, 15h30 – SportTV
FC Famalicão – CD Tondela, 18h00 – SportTV
SL Benfica – Estrela Amadora, 18h00 – BTV
SC Braga – FC Alverca, 20h30 – SportTV
Segunda-feira, 26 de janeiro
FC Porto – Gil Vicente FC, 20h15 - SportTV