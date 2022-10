O Sporting recebe o Casa Pia (20h30) na 10.ª jornada da Liga, num duelo que coloca frente a frente o atual quinto classificado e o sensacional recém-promovido, que ocupa a quarta posição. As duas equipas estão separadas por um ponto.

As formações orientadas por Ruben Amorim e Filipe Martins entram em campo após o Estoril-Sp. Braga, sabendo já o resultado da formação arsenlista, que está no terceiro lugar.

Quem pontuar no Estádio de Alvalade irá ainda aproximar-se no FC Porto, segundo classificado, que perdeu no clássico com o líder Benfica.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS DO SPORTING-CASA PIA.