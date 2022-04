Depois da paragem para os jogos das seleções, o Sporting recebe o Paços de Ferreira esta noite, em Alvalade.

Face ao onze que venceu em Guimarães, são esperadas apenas duas mexidas no onze leonino. Pedro Porro recuperou e é expectável que substitua Ricardo Esgaio na ala direita, com Pote a regressar ao onze, para o lugar de Islam Slimani, recuperando o trio «PSP».

Luiz Carlos é a principal baixa nos pacenses, depois de ter visto o nono cartão amarelo no triunfo caseiro diante do Moreirense (2-1). O ponta de lança Denilson Jr, que leva nove golos na presente temporada, também está a contas com problemas físicos.

Note-se que, com a derrota do Benfica em Braga (3-2), os leões podem cavar uma diferença de nove pontos para as águias e praticamente assegurar o segundo posto, que dá entrada direta na Liga dos Campeões. Já o Paços, a apenas três pontos do sexto lugar, pode dar um salto na tabela em caso de triunfo.

Sporting e P. Ferreira venceram quatro dos últimos cinco jogos na Liga. A bola começa a rolar às 20h30 e pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.