O Sporting joga no Bessa esta segunda-feira, a partir das 20h30, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.

Os leões vão entrar em campo já a conhecer o resultado do Sp. Braga-FC Porto (18h00) e sabem que terão de conseguir um melhor resultado que os dragões para adiarem a festa do título.

Tanto Sporting quanto o Boavista partem para este jogo com algumas baixas de peso. Pedro Porro viu vermelho direto nas «meias» da Taça de Portugal, diante do FC Porto, e Paulinho completou uma série de amarelos, na última ronda.

A ausência do espanhol deverá ser colmatada por Ricardo Esgaio e esperam-se mais mexidas na defesa, face ao onze que entrou em campo no Dragão.

Ruben Amorim não conta com Islam Slimani e os verde e brancos devem optar pela mobilidade no ataque, com Marcus Edwards.

Petit também tem algumas dores de cabeça, tais como os castigados Seba Pérez, Petar Musa e Tiago Morais. Ntep continua lesionado e a defesa é o único setor onde o técnico boavisteiro não deverá mexer.

O Sporting é segundo classificado da Liga, com 73 pontos, a nove do líder FC Porto. Já o Boavista, segue em 12.º, com 33. Em caso de triunfo, os axadrezados igualam Estoril e Santa Clara e garantem matematicamente a permanência no principal escalão.

