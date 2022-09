Boavista e Sporting defrontam-se a partir das 20h30 deste sábado, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 7.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois do triunfo da passada terça-feira ante o Tottenham, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting de Ruben Amorim volta à Liga portuguesa com a terceira vitória seguida na prova em mente, para no mínimo não ver aumentar as distâncias para as equipas da frente e, ao mesmo tempo, para subir lugares na classificação.

Os leões somam quatro vitórias seguidas entre todas as competições, sem qualquer golo sofrido. Têm dez pontos, estão no sétimo lugar e sabem que um triunfo vale desde logo ultrapassagem ao Boavista.

A equipa comandada por Petit vem de duas vitórias seguidas e parte para jogo no quinto lugar, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e duas derrotas na Liga.

Para este jogo, Bracali, Miguel Reisinho e Yusupha devem ser as ausências no Boavista, enquanto Luís Neto, Jeremiah St. Juste, Daniel Bragança e Jovane Cabral são baixas na equipa verde e branca.

O jogo tem arbitragem de João Pinheiro e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Boavista-Sporting.