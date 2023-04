Casa Pia e Sporting defrontam-se este domingo, a partir das 18 horas, no Jamor.

Os leões, que ocupam o quarto lugar com 54 pontos, entram em campo já conhecedores das vitórias de FC Porto e Sporting de Braga e precisam de vencer para manter a desvantagem pontual para dragões e minhotos nos sete e cinco pontos, respetivamente. Caso isso não aconteça, é mais um passo atrás na corrida aos lugares de Liga dos Campeões.

Depois do empate em Barcelos, na quarta-feira, a equipa comandada por Ruben Amorim encontra um adversário que está tranquilo na primeira metade da tabela. O Casa Pia tem 38 pontos e parte para jogo no oitavo lugar. Porém, sabe que, se empatar, retoma o sétimo lugar de forma isolada (foi igualado à condição pelo Vizela). E, se ganhar, chega ao sexto lugar, em igualdade pontual com o V. Guimarães, sobre quem tem vantagem no confronto direto.

Na equipa de Filipe Martins, há várias baixas importantes. Vasco Fernandes e Saviour Godwin cumprem castigo e juntam-se aos lesionados Léo Natel e Kiki Silva. No Sporting, Daniel Bragança, Jovane Cabral e Paulinho são ausências.

Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 18 horas.