Na 21.ª jornada da Liga, o Sporting visita esta segunda-feira o Desportivo de Chaves à procura de «vingar» a derrota em Alvalade na primeira volta e de voltar a ficar a oito pontos do terceiro lugar, ocupado pelo Sporting de Braga. O apito inicial em Chaves está marcado para as 19h00 e poderá acompanhar o jogo ao minuto no Maisfutebol.

No lado do Sporting, Ruben Amorim deverá voltar a mexer no eixo da defesa, algo recorrente nos últimos jogos e Gonçalo Inácio aponta ao regresso à titularidade, assim como Bellerín.

O técnico dos leões já pode contar com Hidemasa Morita, que recuperou de lesão e poderá permitir que Pote suba no terreno. A principal dúvida reside no centro de ataque: Paulinho ou Chermiti?

Quanto ao Desp. Chaves, continua com muitos lesionados. Edu, João Correia, Obiora, Sarr, Paulo Vítor, Arriba estão a contas com lesões, Bruno Langa está castigado e existem dúvidas em torno de Luther Singh e Héctor Hernández.

Desde logo, o habitual titular na baliza, Paulo Vítor, é baixa confirmada e deverá permitir a estreia na Liga a Rodrigo Moura. Sandro Cruz também salta para a titularidade.

Percorra a galeria associada e veja os onzes prováveis para o Desp. Chaves-Sporting