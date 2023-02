Rio Ave e Sporting defrontam-se a partir das 21h15 desta segunda-feira, em Vila do Conde, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa.

Do lado da equipa da casa, Aderllan Santos é baixa por castigo, o que vai obrigar Luís Freire a pelo menos uma alteração em relação ao onze inicial do jogo com o Vizela.

Na equipa do Sporting, Sebastián Coates cumpre castigo e, por isso, Ruben Amorim também é forçado a uma alteração na defesa. Além do uruguaio, Paulinho também cumpre castigo (segundo de três jogos) e Daniel Bragança segue como ausência, por lesão.

A grande dúvida nos leões – e que Ruben Amorim quis deixar no ar – foi quem iria jogar na frente. Será Chermiti com Pedro Gonçalves e Edwards? Ou entra Trincão? A única garantia deixada por Amorim é a de que Nuno Santos (em risco para o clássico com o FC Porto se vir cartão amarelo) vai iniciar o jogo. As restantes dúvidas são para dissipar a cerca de uma hora do jogo, quando forem conhecidos os onzes oficiais.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Rio Ave-Sporting.