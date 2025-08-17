O Sporting recebe o Arouca na noite deste domingo, em jogo da segunda jornada da Liga portuguesa, em Alvalade, naquele que é o primeiro jogo caseiro do atual campeão nacional no seu renovado estádio após as obras.

Com Diomande e Maxi Araújo lesionados, o treinador do Sporting, Rui Borges, vai fazer pelo menos duas alterações no onze inicial. No Arouca, embora possíveis, não se perspetivam alterações no onze inicial da equipa treinada por Vasco Seabra.

Na primeira jornada, o Sporting venceu na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, por 2-0. Já o Arouca triunfou na receção ao AVS, por 3-1.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Sporting-Arouca.

