Sporting e AVS defrontam-se na noite deste sábado, a partir das 20h30, em Alvalade, num jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga e que marca a despedida de Ousmane Diomande e Geny Catamo dos leões, antes de participarem pelas respetivas seleções na CAN, entre dezembro e janeiro.

O costa-marfinense e o moçambicano serão duas das opções do treinador Rui Borges, num jogo em que são prováveis três regressos à equipa inicial, em relação ao jogo de terça-feira ante o Bayern Munique (derrota por 3-1) para a Liga dos Campeões.

Para esta noite, são ausências, nos verde e brancos, Zeno Debast, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda e Nuno Santos, além de Daniel Bragança, que já voltou aos treinos após longa lesão, mas ainda não irá a jogo.

Do lado do AVS, Jaume Grau, expulso ante o Rio Ave, é ausência de peso e obrigará o treinador João Pedro Sousa a fazer, no mínimo, uma alteração face ao onze inicial da derrota caseira ante o Rio Ave (2-1).

Veja, na galeria associada, os onzes iniciais para o Sporting-AVS, jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.