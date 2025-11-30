Sporting e Estrela da Amadora medem forças este domingo, a partir das 18h, num jogo em que Rui Borges não deve realizar grandes alterações face ao jogo com o Club Brugge, na última jornada da Liga dos Campeões.

A primeira novidade deve passar pela titularidade de Vagiannidis, em detrimento de Fresneda, e a outra será a utilização de Morita ao lado de Hjulmand, colocando João Simões no banco de suplentes. De resto, os quatro da frente deverão ser os mesmos que defrontaram os belgas, com Quenda, Trincão e Geny Catamo atrás de Luis Suárez.

Do outro lado, o Estrela da Amadora deverá repetir o onze que empatou a um golo na receção ao Nacional, na 11.ª jornada da Liga. O jogo marca o regresso de Renan Ribeiro a Alvalade, sendo que o guarda-redes brasileiro passou quatro temporadas de leão ao peito.

