Este sábado é dia de ação no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O Sporting recebe o Famalicão em duelo válido para a jornada 26 da Liga portuguesa.

São duas equipas que estão em bons momentos nesta temporada, com o Sporting a vencer três jogos consecutivos perante Gil Vicente (Taça de Portugal), Estoril e Casa Pia (Liga). Já o Famalicão não perdeu nos três últimos duelos (duas vitórias e um empate).

Após várias semanas marcadas por ausências, alguns jogadores que estiveram a contas com lesões têm vindo a regressar gradualmente às escolhas de Rui Borges. É expectável que Hidemasa Morita, Morten Hjulmand e o já reestabelecido Viktor Gyökeres sejam titulares.

Gonçalo Inácio está castigado por acumulação de amarelos e St. Juste, Nuno Santos, Pote ou João Simões são baixas por lesão. Já o Famalicão não tem jogadores habitualmente titulares indisponíveis. Veja os onzes prováveis na GALERIA acima.

Tendo em mente a vitória dos leões por 3-0 em casa do Famalicão na primeira volta, as duas equipas defrontam-se com arbitragem de Miguel Nogueira. É um jogo para acompanhar ao minuto no Maisfutebol.