Doze dias depois, a bola volta a rolar na Liga portuguesa, esta sexta-feira, com o Sporting-Gil Vicente a abrir a oitava jornada, a partir das 19 horas, no Estádio José Alvalade.

Do lado do Sporting, que na ronda anterior perdeu por 2-1 ante o Boavista, sofrendo a terceira derrota em sete jornadas, o treinador Ruben Amorim não pode contar com os centrais Sebastián Coates e Luís Neto, com o lateral-direito Pedro Porro, com o médio Daniel Bragança e com o extremo Jovane Cabral.

O central Jeremiah St. Juste está recuperado, mas Amorim diz que «não pode jogar de início», tendo afirmado ainda que José Marsà «poderá ser um jogador a iniciar o jogo». E o expectável mesmo é ver-se, ao final desta tarde, um novo trio defensivo do lado dos leões.

Na equipa minhota, comandada por Ivo Vieira e que vem de um empate caseiro com o Rio Ave (2-2), a única ausência é o guarda-redes Brian Araújo, por castigo.

O Sporting é oitavo classificado com dez pontos e o Gil é 10.º, com nove pontos.

Vai o leão morder os três pontos? Ou é o galo a picá-los? Siga tudo sobre o Sporting-Gil Vicente, ao minuto, no Maisfutebol, num jogo que tem arbitragem de Tiago Martins.

Veja, na galeria associada, as equipas prováveis para o jogo.