Na «ressaca» do Clássico entre FC Porto e Benfica, há esta segunda-feira outro duelo grande na 28.ª jornada com o Sporting a receber o Sp. Braga.

Rui Borges continua com as ausências já «habituais» no plantel leonino, com Nuno Santos, João Simões, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Morita a recuperarem das respetivas lesões. Já no lado dos bracarenses, Roger Fernandes e Fran Navarro são os nomes mais sonantes que ficarão de fora da visita aos leões.

Desta forma, o treinador do Sporting deverá manter a mesma dupla no «miolo» com Debast e Hjulmand que se apresentou em campo frente ao Rio Ave para a Taça de Portugal, mas St. Juste e Catamo devem render a sua posição a Gonçalo Inácio e Geovany Quenda. Carlos Carvalhal, quer aproveitar o deslize do FC Porto frente às águias e a maior incerteza está no meio-campo, onde provavelmente Gorby vai entrar para o lugar de Racic em comparação com o último duelo frente ao Arouca.

O Sporting, segundo classificado com um jogo a menos que o Benfica recebe na noite desta segunda-feira o Sp. Braga, quarto classificado, numa partida com início às 20h45.

