Sporting e Vizela defrontam-se esta sexta-feira, no Estádio José Alvalade, a partir das 21h15, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa, a última da primeira volta do campeonato.

Os leões, que ocupam o quarto lugar, com 29 pontos, a 12 do líder Benfica, a oito do Sp. Braga e a sete do FC Porto, procuram o regresso às vitórias depois da derrota ante o Marítimo no Funchal, à qual se seguiu o empate no dérbi, na visita ao Estádio da Luz.

Já o Vizela atravessa das fases mais positivas da época quanto a resultados, com três vitórias nos últimos quatro jogos – apenas a derrota em Famalicão pelo meio. A equipa agora comandada por Tulipa, que sucedeu a Álvaro Pacheco, é oitava classificada, com 21 pontos.

Na antevisão ao jogo, para o qual não pode ainda contar com Daniel Bragança, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, anunciou que o médio Hidemasa Morita está convocado e, assim, de regresso às opções.

Antes do jogo em Alvalade, a jornada começa com o Arouca-Portimonense (19h00).

Siga o jogo ao minuto, no Maisfutebol e veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo em Alvalade.