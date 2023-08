O avançado do Sporting, Paulinho, isolou-se este domingo na liderança da lista de marcadores da I Liga, com o golo apontado na vitória por 1-0 ante o Famalicão, na 3.ª jornada do campeonato.

Paulinho chegou ao quarto golo na competição e segue isolado na frente da lista, numa altura em que falta o Rio Ave-FC Porto para concluir a jornada.

O fim de semana trouxe ainda o terceiro golo de Clayton (Casa Pia) e de Rafa Silva (Benfica), que igualaram, assim, o avançado do Boavista, Róbert Bozenik.

4 GOLOS

Paulinho (Sporting)

3 GOLOS

Clayton Silva (Casa Pia)

Róbert Bozenik (Boavista)

Rafa Silva (Benfica)

2 GOLOS

Tidjany Touré (Gil Vicente)

Alejandro Marqués (Estoril)

Toni Martínez (FC Porto)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

Ángel Di María (Benfica)

Rafa Mújica (Arouca)

Kanya Fujimoto (Gil Vicente)

Cristo González (Arouca)

Samuel Essende (Vizela)

Viktor Gyökeres (Sporting)

João Marques (Estoril)

Héctor Hernández (Desp. Chaves)