A décima jornada da Liga portuguesa começou com uma vitória caseira do Sporting sobre o Alverca, por 2-0, repetindo a mesma vítima da última terça-feira (nessa ocasião, para a Taça da Liga).

Nesta sexta-feira, Fotis Ioannidis e Pedro Gonçalves marcaram um golo cada. No caso de Pote, foi um tento que o permitiu escalar uma posição na tabela de melhores marcadores da Liga.

O criativo soma agora sete golos, tantos quanto o colega Luis Suárez e Pablo, avançado sensação do Gil Vicente. Já leva mais golos do que em toda a época passada, marcada por uma lesão grave.

Faltam sete jogos desta jornada e é previsível que a tabela se altere até segunda-feira. Vangelis Pavlidis, do Benfica, mantém-se na liderança com oito tentos.

Aqui fica a lista de melhores marcadores do campeonato:

Oito golos: Vangelis Pavlidis (Benfica).

Sete golos: Pablo (Gil Vicente), Luis Suárez (Sporting) e Pote (Sporting).

Seis golos: Samu (FC Porto), Clayton (Rio Ave) e Jesús Ramírez (Nacional).

Cinco golos: Schettine (Moreirense).

Quatro golos: Trezza (Arouca) e André Luiz (Rio Ave).