Liga: Pote alcança Pablo e Luis Suárez na lista de melhores marcadores
Todos estes nomes conseguiram sete golos em dez jornadas
A décima jornada da Liga portuguesa começou com uma vitória caseira do Sporting sobre o Alverca, por 2-0, repetindo a mesma vítima da última terça-feira (nessa ocasião, para a Taça da Liga).
Nesta sexta-feira, Fotis Ioannidis e Pedro Gonçalves marcaram um golo cada. No caso de Pote, foi um tento que o permitiu escalar uma posição na tabela de melhores marcadores da Liga.
O criativo soma agora sete golos, tantos quanto o colega Luis Suárez e Pablo, avançado sensação do Gil Vicente. Já leva mais golos do que em toda a época passada, marcada por uma lesão grave.
Faltam sete jogos desta jornada e é previsível que a tabela se altere até segunda-feira. Vangelis Pavlidis, do Benfica, mantém-se na liderança com oito tentos.
Aqui fica a lista de melhores marcadores do campeonato:
Oito golos: Vangelis Pavlidis (Benfica).
Sete golos: Pablo (Gil Vicente), Luis Suárez (Sporting) e Pote (Sporting).
Seis golos: Samu (FC Porto), Clayton (Rio Ave) e Jesús Ramírez (Nacional).
Cinco golos: Schettine (Moreirense).
Quatro golos: Trezza (Arouca) e André Luiz (Rio Ave).