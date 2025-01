O CIES – Observatório do Futebol prevê que o Sporting seja a equipa que faça, em média, mais pontos por jogo na Liga portuguesa até ao fim da época, o que, por consequência, significaria que os leões se sagrariam campeões nacionais em 2024/25, indica o estudo mais recente do CIES, publicado esta quarta-feira.

Os leões, que lideram o campeonato com 47 pontos, têm nesta altura uma média de 2,47 pontos por jogo. O estudo do CIES prevê que, nas 15 jornadas em falta, o Sporting some 2,65 pontos por jogo. Tal faria o Sporting somar, aproximadamente, 39 a 40 pontos nos 45 em falta. Ou seja, acabar a Liga com 86 ou 87 pontos, no primeiro lugar.

Depois do Sporting, as previsões estatísticas apontam que seja o Benfica a somar mais pontos por jogo (2,39), mais do que o FC Porto (2,29). Tal traduzir-se-ia no 2.º lugar para o Benfica no final da época e no 3.º lugar para o FC Porto. Isto porque as duas equipas estão nesta altura igualadas com 41 pontos, com uma média de 2,16 pontos por jogo em 19 jornadas realizadas.

No entanto, olhando não às maiores médias de pontos previstas daqui em diante, mas sim à evolução pontual face à média de pontos já somada, a maior evolução é prevista para o Vitória de Guimarães: com 1,37 pontos por jogo em média, em 19 jornadas, é previsto que os minhotos somem 1,74 pontos em média nas próximas 15 jornadas. Ou seja, uma evolução positiva média de +0,37 pontos. Segue-se o Santa Clara (+0,30, de 1,68 pontos por jogo para 1,98 pontos por jogo) e só depois aparecem Benfica (+ 0,23), Sporting (+ 0,18) e FC Porto (+ 0,13).

Por oposição, o estudo do CIES aponta piores evoluções para Estoril (- 0,45 pontos por jogo, de 1,26 para 0,81), Rio Ave (- 0,40 pontos por jogo, de 1,21 para 0,81) e Casa Pia (- 0,31 pontos por jogo, de 1,58 para 1,27).

Segundo o CIES, a previsão de resultados é feita «de acordo com o nível de desempenho» das equipas, baseado «num modelo estatístico incluindo o número e a localização dos passes e remates feitos e concedidos até agora pelas equipas, independentemente dos resultados obtidos».