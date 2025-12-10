Rui Borges bateu Francesco Farioli e Carlos Vicens na eleição para o melhor treinador do mês de novembro, promovida pela Liga de Clubes.

O treinador do Sporting recolheu 25,4 por cento dos votos dos companheiros de profissão, destacando-se à frente do treinador do FC Porto (19,05 por cento) e do treinador do Sp. Braga (17,46 por cento).

Nesse mês de novembro, apenas para o campeonato, o Sporting foi aos Açores bater o Santa Clara (2-1) e, depois, goleou o Estrela da Amadora, em Alvalade, por 4-0.