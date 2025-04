Rui Silva, do Sporting, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de março da Liga.

O guardião dos leões arrecadou 18,52 por cento dos votos dos treinadores. Lukas Hornicek (SC Braga) ficou em segundo lugar, com 17,78, e Gabriel Batista (Santa Clara) em terceiro com a mesma percentagem de votos, mas com mais minutos de utilização.

No mês de março, o jogador contratado em janeiro sofreu três golos e foi utilizado em quatro jogos: Estrela (3-0), Famalicão (3-1), Casa Pia (3-1) e Estoril (3-1).